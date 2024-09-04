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Колишній лідер Динамо став асистентом Філіппо Індзагі

Руслан Травкін — 4 вересня, 20:57
Колишній лідер Динамо став асистентом Філіппо Індзагі
Мігель Велозу
x.com/PisaSC

Футбольний клуб Піза оголосив, що Мігель Велозу став помічником головного тренера Філіппо Індзагі.

Про це повідомляє пресслужба команди.

38-річний португалець вирішив завершити кар'єру гравця. Сезон 2023/24 Мігель виступав саме за Пізу. У Серії Б забив 1 гол за 27 поєдинків.

Велозу — вихованець Спортінга. З 2010 до 2012 року грав за Дженоа. Потім перейшов до київського Динамо.

"Біло-сині" заплатили за хавбека 7 млн євро. За киян у всіх турнірах Мігель відіграв 127 матчів та забив 14 голів. Потім він знову грав за Дженоа, а у 2019 році перейшов до Верони.

За збірну Португалії Велозу грав з 2007 до 2015 року. Відзначився трьома голами за 56 зустрічей.

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