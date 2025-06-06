Аталанта оголосила про призначення нового головного тренера

Колишній тренер Торіно, Роми та Саутгемптона Іван Юрич очолив Аталанту.

Про призначення повідомила клубна пресслужба.

Угода хорватського спеціаліста з новим клубом розрахована на 2 роки.

Минулого сезону Юрич встиг попрацювати у трьох клубах – Торіно, Ромі та Саутгемптоні, з яким він вилетів до Чемпіоншипу.

Юрич змінив на посаді наставника Аталанти Джан П’єро Гасперіні, який сьогодні, 6 червня, очолив Рому.

Зазначимо, що хорват розпичнав тренерську діяльність у ролі асистента Гасперіні. Він працював із досвідченим алленаторе в Дженоа, міланському Інтері та Палермо.