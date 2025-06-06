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Аталанта оголосила про призначення нового головного тренера

Олексій Мурзак — 6 червня 2025, 19:54
Аталанта оголосила про призначення нового головного тренера
Іван Юрич
Getty Images

Колишній тренер Торіно, Роми та Саутгемптона Іван Юрич очолив Аталанту.

Про призначення повідомила клубна пресслужба.

Угода хорватського спеціаліста з новим клубом розрахована на 2 роки.

Минулого сезону Юрич встиг попрацювати у трьох клубах – Торіно, Ромі та Саутгемптоні, з яким він вилетів до Чемпіоншипу.

Юрич змінив на посаді наставника Аталанти Джан П’єро Гасперіні, який сьогодні, 6 червня, очолив Рому.

Зазначимо, що хорват розпичнав тренерську діяльність у ролі асистента Гасперіні. Він працював із досвідченим алленаторе в Дженоа, міланському Інтері та Палермо.

Аталанта Джан П`єро Гасперіні Чемпіонат Італії, Серія А Іван Юрич

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