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Манчестер Юнайтед націлився на одноклубника Циганкова

Руслан Травкін — 13 грудня 2024, 11:26
Манчестер Юнайтед націлився на одноклубника Циганкова
Мігель Гутьєррес
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Англійський Манчестер Юнайтед бачить у лівому захиснику Жироні Мігелі Гутьєрресі посилення.

Про це пише TeamTalk.

23-річний іспанський бек стане однією з цілей португальського тренера в січні.

Слід зазначити, що Мігель Гутьєррес має клаусулу в розмірі 35 мільйонів євро, а 50 відсотків від майбутнього продажу належить Реалу, клубу, який він покинув, щоб підсилити Жирону перед сезоном 2022/23.

Цього сезону Мігель за Жирону відіграв 22 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 3 асисти. На його рахунку 1 гол за 5 поєдинків у складі збірної Іспанії.

Нагадаємо, що лівий захисник МЮ Люк Шоу отримав чергову травму. 

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