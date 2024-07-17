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Мічел визначив пріоритет для Жирони на початок сезону

Владислав Уткін — 17 липня, 07:20
Мічел визначив пріоритет для Жирони на початок сезону

Головний тренер Жирони Мічел Санчес вважає, що його команда повинна зосередитися на виступах у Ла Лізі, а не в Лізі чемпіонів.

Слова наставника каталонців цитує Vavel.

“Ліга чемпіонів — це мрія. Але ми повинні відкласти її в сторону. Спочатку ми повинні думати про те, щоб зробити хорошу роботу зараз, добре підготуватися до чемпіонату. Найважливішим є чемпіонат.

Гравці мають гарні відчуття щодо Ліги чемпіонів, але спочатку ми повинні побудувати команду в чемпіонаті. Це наш хліб з маслом. Це головна мета клубу. Потім ми подивимося на Лігу чемпіонів.

Це історична подія для нас. Це буде дуже особливо, але до першого дня ще далеко. Я сподіваюся і бажаю, що дебют буде вдома. Сподіваюся, що так і буде”, — розповів Мічел.

Нагадаємо, що в минулому сезоні команда посіла 3 місце в чемпіонаті Іспанії та вперше у своїй історії пробилась до найпрестижнішого єврокубку.

Раніше Жирона оголосила про трансфер півзахисника Манчестер Юнайтеда Донні ван де Бека.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ліга чемпіонів Мічел Санчес

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