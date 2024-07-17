Мічел визначив пріоритет для Жирони на початок сезону
Головний тренер Жирони Мічел Санчес вважає, що його команда повинна зосередитися на виступах у Ла Лізі, а не в Лізі чемпіонів.
Слова наставника каталонців цитує Vavel.
“Ліга чемпіонів — це мрія. Але ми повинні відкласти її в сторону. Спочатку ми повинні думати про те, щоб зробити хорошу роботу зараз, добре підготуватися до чемпіонату. Найважливішим є чемпіонат.
Гравці мають гарні відчуття щодо Ліги чемпіонів, але спочатку ми повинні побудувати команду в чемпіонаті. Це наш хліб з маслом. Це головна мета клубу. Потім ми подивимося на Лігу чемпіонів.
Це історична подія для нас. Це буде дуже особливо, але до першого дня ще далеко. Я сподіваюся і бажаю, що дебют буде вдома. Сподіваюся, що так і буде”, — розповів Мічел.
Нагадаємо, що в минулому сезоні команда посіла 3 місце в чемпіонаті Іспанії та вперше у своїй історії пробилась до найпрестижнішого єврокубку.
Раніше Жирона оголосила про трансфер півзахисника Манчестер Юнайтеда Донні ван де Бека.