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Жирона оголосила про трансфер ван де Бека

Владислав Уткін — 11 липня, 19:20
Жирона оголосила про трансфер ван де Бека

Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек став гравцем Жирони.

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

Жирона заплатила за нідерландця 500 тисяч євро. З урахуванням бонусів сума може вирости до 10-15 млн євро. Контракт із гравцем розрахований до червня 2028 року.

Нагадаємо, ван де Бек приєднався до манкуніанців влітку 2020 року за 39 млн євро. У січні 2024 року нідерландця орендував Айнтрахт, за який він відіграв 8 матчів.

Напередодні Жирона підписала 18-річного півзахисника Аякса.

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