Мічел: Було відчуття, що Довбик стане важливим гравцем для Жирони

Головний тренер Жирони Мічел Санчес розповів, що коли команда підписувала Артема Довбика, то розуміла, що він може стати важливим гравцем для клубу.

Його слова цитує Marca.

"Усі наші успіхи стали можливі завдяки безперервності проєкту, можливості утримувати важливих гравців з другого року та нових доповнень. Це змусило нас зробити крок вперед. Савіо, Довбик, гравці, завдяки яким ми дуже виросли, і, головне, мали їх майже з початку передсезонної підготовки. Я помітив, що там є ядро ​​команди, і люди, які приїхали, це швидко засвоїли.

У нас було дуже мало часу на адаптацію цих гравців, у випадку з Довбиком дуже допомогло те, що він вже приходив на попередньому зимовому ринку через мову, і його адаптація пройшла набагато швидше. У Савіо був ще один молодий бразилець у Коуто, і він допоміг йому трохи адаптуватися до всіх особливостей клубу. Все це змусило команду зібратися дуже швидко. З цього моменту ми почали досягати чудових результатів на початку, і збереження цього є питанням ментальності.

З Довбиком у нас було відчуття, що він буде важливим гравцем у Ла Лізі, ми бачили це в його прототипі футболіста. Савіо здивував усіх. Він найбільший талант, якого я тренував, і я пророкую йому майбутнє на найвищому рівні", — сказав наставник.

Зазначимо, що напередодні Мічел став найкращим тренером Ла Ліги за версією Globe Soccer Awards. Під його керівництвом каталонський клуб вперше в історії посів 3 місце в турнірній таблиці та кваліфікувався у Лігу чемпіонів.

Команда Артема Довбика та Віктора Циганкова зіграла у 38 матчах в сезоні іспанського чемпіонату, в яких 25 разів перемогла, 6 поєдинків зіграла внічию та 7 програла.

Нагадаємо, за підсумками сезону Довбик став найкращим бомбардиром та отримав "трофей Пічічі".