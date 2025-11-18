Тренер Жирони пригадав Довбика: Я хочу досягти цього відчуття з Ванатом

Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес пригадав часи, коли за команду грав Артем Довбик. Він хоче, щоб у Владислава Ваната з'явилося відчуття приналежності, яке було в Артема.

Його слова передає L'Esportiu de Catalunya.

"Нещодавно я говорив про відчуття приналежності. Його також можна здобути через гарну гру. Стуані, Порту, Арнау, Іван Мартін, Гассаніга вже мають це відчуття, але іншим потрібно за щось зачепитися. Пам'ятаю Довбика, великого гравця, який завжди виглядав стабільним і мав це відчуття завдяки грі. Він був щасливий, і це позитивно впливало на його результати. Я хочу досягти цього відчуття з Унаї, Лемаром, Ванатом", – сказав Мічел.

Нагадаємо, влітку Владислав перейшов до Жирони з київського Динамо та вже встиг закріпитися в основному складі команди. За Жирону він зіграв уже 10 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист.