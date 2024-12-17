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Тренер Жирони розчарований грою команди

Олександр Булава — 17 грудня 2024, 19:00
Тренер Жирони розчарований грою команди
Мічел Санчес
Getty Images

Головний тренер Жирони Мічел Санчес незадоволений грою команди в останніх матчах.

Цитує наставника Marca.

"Такі поразки, як проти Мальорки, впливають на команду. Ми грали погано як індивідуально, так і колективно. Ситуація не найкраща, особливо перед міжнародною паузою. Не знаю, чи допоможе нам відпочинок, але те, що я бачу на полі, мені не подобається.

У нас вже були погані періоди, і це моя відповідальність. Я маю працювати краще. Попри це надіюсь, що команда побореться за Європу", – сказа Мічел.

Нагадаємо, поразка від Мальорки стала третьою поспіль для Жирони у всіх турнірах. До цього команда Мічела програла матчі Ліверпулю в Лізі чемпіонів (0:1) і Реалу в чемпіонаті Іспанії (0:3). Остання перемога каталонців датована 23 листопада.

Напередодні Жирона оголосила про підписання українського воротаря.

Жирона Мічел Санчес

Мічел Санчес

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