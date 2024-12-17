Тренер Жирони розчарований грою команди
Головний тренер Жирони Мічел Санчес незадоволений грою команди в останніх матчах.
Цитує наставника Marca.
"Такі поразки, як проти Мальорки, впливають на команду. Ми грали погано як індивідуально, так і колективно. Ситуація не найкраща, особливо перед міжнародною паузою. Не знаю, чи допоможе нам відпочинок, але те, що я бачу на полі, мені не подобається.
У нас вже були погані періоди, і це моя відповідальність. Я маю працювати краще. Попри це надіюсь, що команда побореться за Європу", – сказа Мічел.
Нагадаємо, поразка від Мальорки стала третьою поспіль для Жирони у всіх турнірах. До цього команда Мічела програла матчі Ліверпулю в Лізі чемпіонів (0:1) і Реалу в чемпіонаті Іспанії (0:3). Остання перемога каталонців датована 23 листопада.
Напередодні Жирона оголосила про підписання українського воротаря.