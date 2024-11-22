Циганков відновився після травми й може зіграти проти Еспаньйола

Головний тренер Жирони Мічел повідомив, що низка його підопічних, враховуючи українського вінгера Віктора Циганкова, відновилися від травм і будуть готові допомогти команді.

Слова спеціаліста наводить Marca.

Очікується, що Циганков зможе взяти участь у найближчому матчі Ла Ліги проти Еспаньйола, який відбудеться у суботу, 23 листопада.

"У фізичному плані ми стали кращими. Відсутні тільки Янхель Еррера, Місехой, Порту та Абель Руїс, решта у складі. У кожному випадку будуть різні ігрові хвилини, але вони готові нам допомогти", – повідомив Мічел.

Нагадаємо, ще на початку жовтня Циганков отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги.

Цього сезону півзахисник встиг провести за Жирону вісім матчів у всіх турнірах, у яких забив один м'яч і зробив один асист.