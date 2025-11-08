Тренер Жирони – про Циганкова: Його найкраща версія робить нас сильнішими

Головний тренер Жирони Мічел вважає, що присутність українського півзахисника Віктора Циганкова на полі робить його команду сильнішою.

Цитує наставника Marca.

Гол Циганкова приніс каталонцям перемогу над Алавесом у 12 турі Ла Ліги.

"Циганков? Мені був потрібен не так його гол, як те відчуття, яке з'являється від його присутності на полі. Рух у вільні зони, подачі, інтенсивність… Його найкраща версія робить нас сильнішими. Те ж саме стосується Браяна Хіля. Я вибачився перед Порту, Лемаром і Аспрільєю, тому що мені були потрібні гравці, здатні контролювати м'яч, але краща версія багатьох із них дасть нам змогу рости", – розповів Мічел.

Для Циганкова цей гол став перший у поточному розіграші чемпіонату Іспанії – раніше на його рахунку була лише одна результативна передача та гол у межах Кубку Іспанії.

Раніше повідомлялося, що хавбек отримав виклик від Сергія Реброва на матчі збірної України проти Франції та Ісландії.