Мічел: Перемога над Барселоною – це набагато більше, ніж просто три очки

Головний наставник Жирони Мічел Санчес пояснив важливість перемоги над Барселоною (2:1) у 24 турі Ла Ліги.

Його слова передає AS.

"Ця перемога була дуже потрібна. Ми опинилися в ситуації, коли десять команд борються за те, щоб вибратись із зони вильоту. Три очки проти Барси – це набагато більше, ніж просто три очки. Зазвичай вони перемагають кожну команду, і якщо ти їх перемагаєш, це дуже важливий крок. Суперечки щодо другого гола? Це боротьба за м'яч. Я вважаю, що Ечеверрі йде в ігровій епізод. Можна свиснути фол, і якщо арбітр дає свисток, ми це приймаємо, але якщо він не свистить — VAR чинить правильно, не втручаючись. Клаудіо в жодному разі не йде шипами, він не хоче фолити, бо грає внутрішньою стороною стопи, щоб забрати м'яч. Такі моменти, як і пенальті за наступ, віддаляють нас від футболу. Якщо арбітр свистить — гаразд, гра зупиняється. Але якби втрутився VAR, я вважав би це помилкою", – сказав він.

Іспанський фахівець залишився задоволений грою своєї команди у матчі проти такого сильного суперника.

"Я вважаю, що це був фантастичний матч. Мені сподобалась гра, а це дуже важко зробити в матчі, де до нас були такі високі вимоги та проти такого сильного суперника. Мені дуже сподобалося, бо гравці провели чудову гру, і Барса теж. Могло статися все, що завгодно, але наша перемога була однозначно заслуженою", – розповів Мічел.

Нагадаємо, що українці Жирони Віктор Циганков та Владислав Ванат зі стартових хвилин розпочали гру з Барселоною. Форвард "біло-червоних" записав на свій рахунок асист.

Після поразки від Жирони Барселона пропустила на перше місце Реал, який випереджає "синьо-гранатових" на два бали. Жирона йде на 12 місці, маючи в активі 29 залікових пунктів.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Жирони Мічел може залишити команду по завершенні сезону-2025/26.