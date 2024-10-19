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Мічел розповів про термін, на який вибув Циганков

Андрій Яросименко — 19 жовтня, 10:55
Мічел розповів про термін, на який вибув Циганков
Віктор Циганков
Getty images

Головний тренер Жирони Мічел Санчес заявив, що український вінгер каталонців Віктор Циганков може пропустити від 3 до 4 тижнів через травму.

Його слова передає As.

"Для вінгера у нас є тільки один гравець, це Данжума. Інших: Аспрілья, Браян, Циганков і Порту немає. Це невдача, їх не буде тут завтра або в наступних іграх, тому що вони можуть вибути на 3 або 4 тижні. Ми повинні розглянути інші варіанти", – сказав наставник.

Наступний матч жиронці проведуть сьогодні, 19 жовтня проти Реал Сосьєдада. Він розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, на початку жовтня Циганков вибув на 5 тижнів через травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги. Його повернення очікується в середині листопада. Через цю травму українець пропустив жовтневі матчі України у Лізі націй.

У сезоні-2024/25 на рахунку вінгера 1 гол і 1 асист у 8 матчах за Жирону в усіх турнірах. Іспанський клуб цього сезону вперше в історії грає в Лізі чемпіонів.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Сосьєдад Віктор Циганков Мічел Санчес

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