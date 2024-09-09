Мічел здивував заявою про пріоритет Жирони в новому сезоні

Головний тренер Жирони Мічел Санчес заявив, що пріоритетом його команди в сезоні-2024/25 буде чемпіонат Іспанії, а не Ліга чемпіонів.

Його слова наводить Marca.

"У Лізі чемпіонів ми маємо бути командою, яка грає для наших уболівальників, для задоволення. Але після ЛЧ потрібно одразу забувати про цей турнір, щоб не було похмілля. Для мене найважливіше – це чемпіонат Іспанії.

Ла Ліга для клубу – це найважливіше. Ми поки що навіть не надто багато дивилися відео наших суперників у ЛЧ, тому що в цей момент Ла Ліга для нас важливіша. Чемпіонат – абсолютний пріоритет.

Але ми маємо не забути отримати задоволення в Лізі чемпіонів. Це важливо для наших фанів. Хочеться, щоб вони пишалися нами", – сказав Мічел.