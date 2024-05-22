Ми п'ємо кров щоранку: Джака розкрив секрет Баєра перед фіналом ЛЄ
Півзахисник леверкузенського Баєра Граніт Джака поділився очікуваннями від фіналу Ліги Європи-2023/24 проти італійської Аталанти. Зокрема гравець оригінально розповів, як команда справляється з нервами перед поєдинком.
Слова швейцарця передає пресслужба УЄФА.
"Я дійсно думаю, що нам є що втрачати, абсолютно. Ви виходите у фінал, щоб його виграти. Нашою першочерговою метою було виграти Бундеслігу, а вторинною — виграти цей турнір. Ми зробимо все можливе, щоб повернутися до Німеччини з трофеєм.
Це мій другий фінал Ліги Європи, це правда. У першому я програв, але в житті завжди є другий шанс. І якщо у тебе є другий шанс, ти намагаєшся і викладаєшся на повну. Я не вірю, що у фіналі є аутсайдери. Вони перемогли Ліверпуль, вони перемогли Марсель. Аталанта – хороша команда і вона заслуговує на те, щоб бути у фіналі.
Чому ми такі спокійні перед фіналом? Ми п'ємо кров щоранку", — сказав Джака.
Фінальний поєдинок відбудеться 22 травня. Початок — о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на платформі MEGOGO.
Нагадаємо, у півфіналі Аталанта здолала Марсель, у свою чергу Баєр виявився сильнішим за Рому.