Інтер втратив Мхітаряна на 4-6 тижнів

Основний півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян отримав серйозну травму 25 жовтня в матчі восьмого туру італійської Серії А проти Наполі (поразка 1:3).

Про це повідомляє Даніеле Марі.

У тому поєдинку Мхітарян отримав пошкодження на 32 хвилині та був замінений на Пьотра Зелінського. У нього розтягнення м’язів задньої поверхні стегна. Очікується, що 36-річний вірменський ветеран пропустить від 4 до 6 тижнів.

У поточному сезоні Генріх взяв участь у 8 матчах Інтера в усіх турнірах, сумарно провівши на полі 553 хвилини. Результативними діями не відзначався. Його контракт із міланським клубом діє до літа 2026 року, цей сезон може стати останнім у кар’єрі колишнього півзахисника донецьких Металурга та Шахтаря.