Інтер хоче продовжити контракт із зірковим ветераном

Міланський Інтер зацікавлений у продовженні контракту із вірменським півзахисником Генріхом Мхітаряном.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Чинна угода з 37-річним ветераном діє до кінця червня поточного року та досі не продовжена. Інтер готовий запропонувати Мхітаряну контракт ще на один рік.

При цьому, немає впевненості в тому, що вірменин пропозицію Інтера прийме. Він розглядає можливість завершення кар'єри. Варіант із переходом у інший клуб хавбек не розглядає.

У поточному сезоні на рахунку Мхітаряна 4 голи та 3 асисти в 36 матчах за Інтер у всіх турнірах. Напередодні він відзначився голом у матчі 36 туру Серії А проти Лаціо (перемога 3:0). Мхітарян перейшов у Інтер влітку 2022 року з Роми на правах вільного агента.