Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Інтер хоче продовжити контракт із зірковим ветераном

Олег Дідух — 10 травня 2026, 17:07
Інтер хоче продовжити контракт із зірковим ветераном
Генріх Мхітарян
Getty Images

Міланський Інтер зацікавлений у продовженні контракту із вірменським півзахисником Генріхом Мхітаряном.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Чинна угода з 37-річним ветераном діє до кінця червня поточного року та досі не продовжена. Інтер готовий запропонувати Мхітаряну контракт ще на один рік.

При цьому, немає впевненості в тому, що вірменин пропозицію Інтера прийме. Він розглядає можливість завершення кар'єри. Варіант із переходом у інший клуб хавбек не розглядає.

У поточному сезоні на рахунку Мхітаряна 4 голи та 3 асисти в 36 матчах за Інтер у всіх турнірах. Напередодні він відзначився голом у матчі 36 туру Серії А проти Лаціо (перемога 3:0). Мхітарян перейшов у Інтер влітку 2022 року з Роми на правах вільного агента.

Генріх Мхітарян Інтер Мілан

Інтер Мілан

Лаціо – Інтер. Де та коли дивитися матч 36 туру Серії А
Зірку Інтера визнали гравцем місяця в Серії А
Інтер і Ювентус можуть здійснити обмін гравцями
Захисник Інтера може стати одноклубником Трубіна та Судакова
Інтер автоматично викупив у Манчестер Сіті Аканджі

Останні новини