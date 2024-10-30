МФК Металург здолав Кремінь у перенесеному матчі 10 туру Першої ліги

Сьогодні, 30 жовтня, у межах перенесеного матчу 10 туру Першої ліги України Кремінь приймав МФК Металург.

Перемогу здобули гості з мінімальним рахунком 1:0. Зазначимо, що цей гол був забитий на другій хвилині зустрічі, та, як виявилося, став вирішальним.

Чемпіонат України – Перша ліга-2024/25

30 жовтня, 10 тур

Кремінь – МФК Металург 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 2 Близнюк.

Напередодні Івано-Франківське Прикарпаття вдома обіграло хмельницьке Поділля, а тернопільська Нива та ужгородський Минай розписали результативну нічию.