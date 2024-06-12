Форвард Манчестер Юнайтед хоче перейти в Ювентус

Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд, який минулий сезон провів в оренді в Хетафе, погодився перейти в Ювентус.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Наразі клуби не можуть узгодити ціну трансферу форварда. "Червоні дияволи" вимагають за 22-річного форварда 50 млн євро. Ювентус готовий запропонувати лише 30 млн тільки в разі продажу Федеріко К'єзи або Матіаса Соуле.

У минулому сезоні Мейсон Грінвуд провів за Хетафе 36 поєдинків, в яких він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

Напередодні Ювентус призначив Тіаго Мотту на посаду головного тренера команди.