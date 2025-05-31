Казахстанський клуб припинив співпрацю з колишнім голкіпером Шахтаря
Колишній воротар донецького Шахтаря та вихованець київського Динамо Олексій Шевченко залишив казахстанський Окжетпес.
Про це повідомила клубна пресслужба.
Угоду було припинено за обопільною згодою сторін.
Казахський клуб подякував 33-річному голкіперу за час проведений у команді та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.
Нагадаємо, що Шевченко приєднався до Окжетпеса в березні 2025 року в статусі вільного агента, підписавши контракт до 31 грудня 2025 року.
За цей час українець провів лише один поєдинок за казахський клуб проти Тобола у 4-му турі чемпіонату, пропустивши один гол (0:1).
Шевченко протягом своєї кар'єри виступав в Україні за Металург Запоріжжя, Говерлу, Олімпік Донецьк, Зорю, Карпати, Шахтар та Чорноморець.
Раніше повідомлялося, що голкіпер столичної Оболоні Денис Марченко потрапив до сфери інтересів двох французьких клубів.