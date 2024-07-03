Металіст та Буковина не виявили сильнішого у товариському матчі

Харківський Металіст зіграв у нічию з чернівецькою Буковиною у товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Контрольний матч

3 липня

Металіст — Буковина 0:0

У складі Металіста виходили: Рибак (Плетньов 79), Мизюк (Шерстюк 55), Федорів (Горяінов, 46), Порох (Бабков 55), Вернаттус, Приходько (Абрамов 46), Підручний (Цвіренко 65), Багачанський (Горенко 75), Ісаєнко (Оріховський 55), Кайдалов (Грищенко 75), Луців (Тепляков 65).

Металіст проведе ще 3 матчі в ході літніх навчально-тренувальних зборів, що проходять в Ужгороді: