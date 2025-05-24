Металіст – СК Полтава: онлайн-трансляція матчу Першої ліги

В межах восьмого туру другого етапу Першої ліги України харківський Металіст зустрінеться з одним з лідерів розіграшу – СК Полтавою.

Стартовий свисток заплановано на 12:00 за київським часом, а в прямому етері гру покаже сайт "Чемпіон" та Youtube-канал Divisport.

Перемога означатиме для полтавців прямий вихід до Прем'єр-ліги, а Металіст вже точно не розраховує на підвищення у класі.

Відеотрансляція матчу Металіст – СК Полтава

Нагадаємо, 18 травня Металіст 1925 відсторонив головного тренера команди Патріка ван Леувена від роботи.