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Металіст – СК Полтава: онлайн-трансляція матчу Першої ліги

Володимир Максименко — 24 травня 2025, 09:02
Металіст – СК Полтава: онлайн-трансляція матчу Першої ліги
Металіст

В межах восьмого туру другого етапу Першої ліги України харківський Металіст зустрінеться з одним з лідерів розіграшу – СК Полтавою.

Стартовий свисток заплановано на 12:00 за київським часом, а в прямому етері гру покаже сайт "Чемпіон" та Youtube-канал Divisport.

Перемога означатиме для полтавців прямий вихід до Прем'єр-ліги, а Металіст вже точно не розраховує на підвищення у класі.

Відеотрансляція матчу Металіст – СК Полтава

Нагадаємо, 18 травня Металіст 1925 відсторонив головного тренера команди Патріка ван Леувена від роботи.

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