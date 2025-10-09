Перша ліга. Чорноморець у меншості зіграв унічию з Вікторією, перемоги Металіста та Прикарпаття

У четвер, 9 жовтня, продовжився десятий тур Першої ліги сезону-2025/26.

Так, ЮКСА вдома обіграла Прикарпаття, а харківський Металіст на виїзді здобув мінімальну перемогу на Фенікс-Маріуполем.

Пізніше відбувся ще один поєдинок, у якому Чорноморець зіграв унічию з Вікторією. Голів вболівальники не побачили, а одесити з 70-ї хвилини грали в меншості – другу жовту картку отримав Ракицький.

У підсумку Чорноморець втратив одноосібне лідерство в турнірній таблиці, маючи 26 очок. Стільки ж має Буковина.

Чемпіонат України – Перша ліга

10 тур, 9 жовтня

ЮКСА – Прикарпаття – 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 Ситніков, 2:0 – 48 Геррейро, 2:1 – 50 Хома, 3:1 – 86 Лебедєв

Фенікс-Маріуполь – Металіст – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 24 Луців

Чорноморець – Вікторія 0:0

Вилучення: 70 – Ракицький (друга жовта, Чорноморець)

Standings provided by Sofascore

Напередодні Ворскла вдома програла 0:1 Чернігову, що поставило під загрозу звільнення головного тренера полтавчан Олександра Бабича.