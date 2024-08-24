Металіст 1925 пожертвував 10 мільйонів гривень бригаді "Хартія"

Металіст 1925 зробив пожертву на суму 10 мільйонів гривень на збір 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".

Про це пресслужба Хартії повідомила в соціальних мережах.

"Металіст 1925 має залізну підтримку земляків, вболівальників і всієї України. Впевнені, перед нами майбутні легенди футбольної України. Зараз, коли ворог вчергове стоїть на порозі нашого дому, клуб забезпечив потужну підтримку бригаді "Хартія" НГУ, яка зараз захищає Харківщину. І те, що клуб цього сезону поступився місцем в Премʼєр-лізі, не похитне підтримку і віру його вболівальників, до яких відносимо і нашу бригаду. Дякуємо, "Народжені в бою"! Ми з вами!" — йдеться в публікації Хартії.

Металіст 1925 регулярно допомагає Силам оборони України. Нещодавно харківський клуб на благодійному аукціоні виграв шаблю Ольги Харлан, задонативши 10 мільйонів гривень. Зазначимо, що восени минулого року власником Металіста 1925 став засновнив криптобіржі WhyteBit Володимир Носов.