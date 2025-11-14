Металіст 1925 планує підписати легіонера, якого особисто переглядав Шовковський

Металіст 1925 веде переговори з румунським ЧФР Клуж відносно трансферу півзахисника Ліндона Емерлаху.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, між харківським клубом та представниками гравця вже йдуть перемовини, щоб фіналізувати перехід гравця в зимове трансферне вікно.

Контракт 22-річного футболіста спливає в червні 2028 року, а його трансферна вартість становить 1,8 мільйонів євро.

Минулої зими Емерлаху був у сфері інтересів Колоса, однак запропонована сума від українського клубу не влаштувала косовський Балкані, за який гравець тоді виступав.

Також за хавбеком під час зборів клубу в Туреччині стежили скаути ЛНЗ та особисто головний тренер Динамо Олександр Шовковський. Втім, тоді Емерлаху тільки відновився після травми і не зміг показати свої найкращі якості, тож питання трансферу відпало. У підсумку півзахисник перебрався до Клужа.

У поточному сезоні Ліндон провів 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі. В активі гравця також 12 ігор за збірну Косова, де він встиг відзначитися одним голом.

