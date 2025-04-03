Клуб Першої ліги Металіст 1925 попрощався з двома гравцями – воротарем Ігорем Потімковим і півзахисником Владиславом Дмитренком.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Потімков є вихованцем Металіста 1925, проте виступав здебільшого за молодіжну команду харків’ян. За першу команду 21-річний воротар провів усього 4 матчі.

Дмитренко захищав кольори Металіста 1925 з 2019 року. Сумарно за цей час 24-річний хавбек відзначився 8 голами та 3 асистами.

Наразі Металіст 1925 іде п’ятим у чемпіонській групі Першої ліги. Від другого місця, яке дозволяє підвищитися в класі, команда відстає на 3 очки.

Нагадаємо, в березні жіноча команда Металіста 1925 підписала контракт із зірковою дзюдоїсткою Дар’єю Білодід.