Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Металіст 1925 попрощався з двома гравцями

Олег Дідух — 3 квітня 2025, 17:22
Металіст 1925 попрощався з двома гравцями
Ігор Потімков і Владислав Дмитренко
ФК Металіст 1925

Клуб Першої ліги Металіст 1925 попрощався з двома гравцями – воротарем Ігорем Потімковим і півзахисником Владиславом Дмитренком.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Потімков є вихованцем Металіста 1925, проте виступав здебільшого за молодіжну команду харків’ян. За першу команду 21-річний воротар провів усього 4 матчі.

Дмитренко захищав кольори Металіста 1925 з 2019 року. Сумарно за цей час 24-річний хавбек відзначився 8 голами та 3 асистами.

Наразі Металіст 1925 іде п’ятим у чемпіонській групі Першої ліги. Від другого місця, яке дозволяє підвищитися в класі, команда відстає на 3 очки.

Нагадаємо, в березні жіноча команда Металіста 1925 підписала контракт із зірковою дзюдоїсткою Дар’єю Білодід.

Металіст 1925

Металіст 1925

Крупський розповів, чому зірвався його перехід в Динамо
Білодід провела перше тренування за Металіст 1925 – відео
Легіонер Металіста 1925: Перша ліга – найсильніша ліга з усіх, у яких я грав
Зоря у спарингу перемогла Оболонь, Колос зіграв унічию з Металістом 1925
Хотіли отримати за копійки, а продати за великі гроші: Коноплянка – про зірваний трансфер Калюжного

Останні новини