Програли цей матч як команда: Барулович – про поразку Металіста 1925 від Зорі в 12 турі УПЛ

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував поразку від Зорі (1:3) у межах 12-го туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що програла не тільки команда, а й тренерський штаб.

Його слова наводить пресслужба харківського клубу.

"По-перше, вітаю суперника з перемогою. По-друге, вважаю, що ми добре розпочали матч, були у нас гарні моменти, але не забили гол. Далі сталася прикра помилка, пропустили гол і впевненість зникла в нас. Але ми зуміли зрівняти рахунок. Потім, на жаль, знову отримали швидкий гол. Цей баланс було втрачено, а далі вже важко було його повернути, бо суперник грав за рахунком.



Ми награємо вихід від воротаря. Я вимагаю від своїх гравців коротких розіграшів, тому це моя помилка теж. Не хочеться нікого виділяти, ми сьогодні програли цей матч як команда. Також і тренерський штаб програв, тому треба далі працювати і рухатись, виправляючи помилки", – зазначив Бартулович.