Зоря підпише захисника, який викликався до збірної України

Колишній захисник Металіста 1925 (нині ФК Харків) Василь Кравець стане гравцем Зорі.

Принаймні така інформація з'явилася на авторитетному порталі Transfermarkt.

До луганського клубу гравець доєднається на правах вільного агента. Про деталі контракту наразі нічого невідомо.

Кравець приєднався до Металіста 1925 влітку 2024 року. 28-річний захисник допоміг "жовто-синім" повернутися до УПЛ за підсумками сезону 2024/25. Загалом він зіграв 28 офіційних поєдинків, у яких забив 2 голи та віддав 3 асисти.

У 2018 році вихованець львівських Карпат викликався до табору збірної України, але жодної гри так і не провів. У сезоні-2025/26 Кравець жодного разу не потрапив до заявки команди.

У грудні 2025 року футболіст разом із родиною потрапив у ДТП.