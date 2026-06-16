У ФК Харків пояснили, чому клуб поки не може повернутися на ОСК Металіст

Віце-президент футбольного клубу "Харків" Юрій Коротун заявив, що команда мріє повернутися до рідного міста, однак у нинішніх умовах проводити матчі в Харкові неможливо.

За словами функціонера, у клубі навіть обговорювали можливість зіграти в Харкові півфінальний матч Кубка України проти Чернігова, однак від цієї ідеї довелося відмовитися через ситуацію з безпекою.

"Звичайно, ми дуже хочемо грати на своєму стадіоні, у своєму місті, але зараз це нереально. Були розмови перед півфінальним матчем Кубка України з Черніговом про те, щоб провести гру в Харкові, але коли ми сіли й порахували середню тривалість повітряних тривог у місті, стало ясно: якщо провести матч у Харкові, то гра триватиме два дні. Жоден клуб на таке не піде", – сказав Коротун.

Віце-президент ФК "Харків" також зазначив, що крім повітряних тривог, є й інші організаційні проблеми, зокрема питання розміщення команд.

"Крім того, зараз у місті є лише один діючий готель, який може прийняти команду рівня УПЛ, тому це питання для нас болюче. Ми готові повернутися до Харкова, щойно це дозволить поточна ситуація", – додав функціонер.

Коротун окремо прокоментував можливість проведення домашніх матчів у Полтаві. За його словами, клуб не бачить у цьому варіанті істотної переваги.

"Полтава? Не хочемо розглядати це місто, тому що для нас їхати туди чи до Житомира – великої різниці немає. Ми б хотіли додому", – підкреслив він.

Незважаючи на те, що зараз неможливо грати в Харкові, стан ОСК "Металіст", за словами Коротуна, дозволяє швидко підготувати арену до матчів.

"Кілька тижнів тому ми були на ОСК "Металіст". Поле і стадіон у чудовому стані. Коли заходиш у чашу арени, там ще відчувається дух тих футбольних матчів та енергія. Привести стадіон до ідеального стану можна за місяць, але коли нам дозволять там грати – це питання", – резюмував Коротун.

Нагадаємо, у Києві відбулася презентація ребрендингу Металіста 1925. Відтепер клуб офіційно називається футбольний клуб Харків.