Динамо – Шахтар: хто фаворит принципового дербі грандів УПЛ

У неділю, 3 травня, уболівальники побачать українське Класичне між київським Динамо та донецьким Шахтарем.

Поєдинок 26-го туру УПЛ сезону-2025/26 розпочнеться о 18:00 на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Ліцензований букмекер betking віддає мізерну перевагу столичному клубу – 2,60. Тоді як на перемогу донеччан коефіцієнт становить 2,66. Нічия – 3,50.

Це буде зустріч четвертої та першої команд турнірної таблиці першості. "Гірники" з 60 балами лідирують у розіграші УПЛ, випереджаючи черкаський ЛНЗ, який йде другим, вже на 7 очок.

Цікаво, що команда Віталія Пономарьова не змогла вивести 3 пункти зі Львова, розписавши нульову мирову з Карпатами.

Кияни ж мають у своєму активі 47 очок. Відставання від третього житомирського Полісся складає лише 2 бали.

Раніше молодий талант київського клубу Богдан Редушко запевнив, що його команда буде грати виключно на перемогу.

Додамо, що крайнє українське Класичне закнчилось впевненою звитягою "гірників" 3:1.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.