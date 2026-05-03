Динамо – Шахтар. Онлайн-трансляція українського Класичного в УПЛ

Київське Динамо 3 травня зустрічається з донецьким Шахтарем у рамках 26-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу поточного сезону-2025/26.

Українське Класичне розпочнеться о 18:00 на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Дивіться трансляцію матчу, яку організовує Football Hub, у прямому етері на "Чемпіоні".

"Гірники" підходять до центральної гри туру у статусі лідера розіграшу першості, маючи у своєму активі 60 балів. Відрив від черкаського ЛНЗ, який йде другим, вже складає 7 очок.

Якщо донеччанам вдасться перемогти у столиці, то зможуть ще краще закріпитися у першому місці турнірної таблиці. Адже команда Віталія Пономарьова у цьому турі розписала нульову нічию з львівськими Карпатами.

Натомість Динамо з 47 пунктами посідає 4-ту сходинку, поступаючись третьому житомирському Поліссю лише 2 очками.

Останнє українське Класичне закінчилось звитягою донецького клубу 3:1.

На думку ліцензованого букмекера betking, невеликою перевагою володіє Динамо – 2,60. Тоді як на перемогу Шахтаря дають коефіцієнт 2,66. Мирова – 3,50.

