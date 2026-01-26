Українська правда
Металіст 1925 планує підписати ще 1-2 новачків

Олексій Мурзак — 26 січня 2026, 16:41
Металіст 1925 планує підписати ще 1-2 новачків
Младен Бартулович
Металіст 1925

Металіст 1925 посилиться ще одним-двома новими футболістами.

Про це розповів головний тренер харківського клубу Младен Бартулович, слова якого наводить пресслужба команди.

"У нас вже є два новачки, які з нами повноцінно працюють. Дуже сподіваюся, що ще отримаємо 1-2 поповнення, але деталі розкривати не буду", – сказав Бартулович.

Раніше Металіст 1925 підписав півзахисників Ніколаса Аревало та Себастьяна Кастільо.

Напередодні харківський клуб зазнав другої поспіль поразки на тренувальних зборах в Іспанії

