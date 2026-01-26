Металіст 1925 планує підписати ще 1-2 новачків
Младен Бартулович
Металіст 1925
Металіст 1925 посилиться ще одним-двома новими футболістами.
Про це розповів головний тренер харківського клубу Младен Бартулович, слова якого наводить пресслужба команди.
"У нас вже є два новачки, які з нами повноцінно працюють. Дуже сподіваюся, що ще отримаємо 1-2 поповнення, але деталі розкривати не буду", – сказав Бартулович.
Раніше Металіст 1925 підписав півзахисників Ніколаса Аревало та Себастьяна Кастільо.
Напередодні харківський клуб зазнав другої поспіль поразки на тренувальних зборах в Іспанії