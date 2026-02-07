Українська правда
Клуб УПЛ досяг угоди з Крузейро щодо трансферу італійського півзахисника – ЗМІ

Олексій Мурзак — 7 лютого 2026, 20:32
Кауан Баптістелла
Металіст 1925 досяг згоди з Крузейро щодо трансферу італійського півзахисника Кауана Баптістелли.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Бразильський клуб отримає за продаж 1,5 мільйона євро, однак на цьому витрати харківського клубу на Баптістеллу не закінчаться.

За даними джерела, 18-річний футболіст може приїхати до Іспанії на медогляд у найближчі дні.

Минулого тижня Баптістелла відзначився асистом у фіналі Копіньї-2026 у складі Крузейро U-20 проти Сан-Паулу (2:1).

В його активі 14 голів і 12 передач у 13 матчах за юнацький склад бразильського клубу, а також 1 асист в одній грі за основну команду.

Раніше наставник харківського клубу Младен Бартулович заявляв, що планує підсилити склад ще 1-2 новачками. Напередодні команда підписала 24-річного вихованця Шахтаря.

