Металіст 1925 впевнено обіграв Шахтар у 17 турі Вищої ліги

Микола Літвінов — 12 березня 2026, 18:18
УАФ

У 17-му турі жіночої Вищої ліги команда Металіста 1925 здолала донецький Шахтар, вирішивши долю протистояння ще у першому таймі.

Зустріч завершилась з рахунком 3:1.

Швидким дублем на старті поєдинку відзначилася Апанащенко, а ближче до перерви перевагу господарок закріпила Шайнюк.

У другій половині зустрічі "жовто-сині" змогли відповісти лише єдиним влучним ударом від Чайки на 71-й хвилині.

Після цієї зустрічі донеччанки зупинилися на 5 позиції у чемпіонаті, тоді як Металіст 1925 лишився на вершині таблиці, посідаючи перше місце. 

17 тур, 12 березня

Металіст 1925 – Шахтар 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 1 Апанащенко, 2:0 – 13 Апанащенко, 3:0 – 37 Шайнюк, 3:1 – 71 Чайка

Нагадаємо, у попередньому 16-му турі "гірники" розгромно обіграли ЕМС-Поділля з рахунком 7:0.

