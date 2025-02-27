Металіст 1925 не зумів обіграти Буковину: огляд матчу

Харківський Металіст 1925 та Буковина з Чернівців розписали мирову в товариському матчі.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2. Харківська команда пропустила першою двічі. Проте на 39 хвилині команда зуміла відквитати один гол, а на 90 хвилині підопічні Партіка ван Леувена вирвали нічию.

Огляд матчу

Товариський матч

27 лютого

Металіст 1925 – Буковина 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Бойчук 24, 0:2 – 32 Гончарук, 1:2 – Стень 39 (пен), 2:2 – Гаджиєв 90

Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 підписав контракт з нігерійським нападником Крістіаном Мба. Також раніше повідомлялося, що Іван Калюжний з нового сезону виступатиме за харківський клуб.