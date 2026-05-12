Металіст 1925 – Карпати: хто фаворит матчу 28 туру УПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 28 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Металіст 1925 вдома прийматиме Карпати.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,05. Нічия – 3,25. Виграш гостей – 4,00.

Поєдинок відбудеться 12 травня в Житомирі на стадіоні "Центральний". Стартовий свисток має пролунати о 18:00.

Востаннє команди грали між собою 22 листопада 2025 року. Тоді харків'яни з дублем Дениса Антюха здобули перемогу з рахунком 2:1.

Зазначимо, що наразі Металіст 1925 посідає п'яте місце в турнірній таблиці, а Карпати – дев'яте. Вони мають у своєму активі 46 і 37 очок відповідно.

