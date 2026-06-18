Металіст 1925 та Сістерс дізналися суперників у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів

Українські команди Металіст 1925 та Сістерс отримали суперниць у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів.

Харківський та одеський колективи розпочнуть свій шлях із другого раунду відбору у різних гілках: "чемпіонок" та "представниць ліг" відповідно.

Першим суперником Металіста 1925 стане турецький Фенербахче, а Сістерс зустрінеться з португальським Спортингом.

Кваліфікаційний етап проходитиме у форматі мінітурнірів та складатиметься з півфіналу, фіналу і матчу за третє місце.

Самі півфінальні та фінальні матчі у другому раунді кваліфікації відбудуться впродовж 5-8 серпня, а найкращі команди вийдуть до заключного відбору ЛЧ.

Нагадаємо, що київське Динамо дізналося, проти кого зіграють в першому раунді кваліфікації до Ліги Європи, а Полісся та ЛНЗ отримали суперників в другому раунді кваліфікації Ліги конференцій-2026/27.