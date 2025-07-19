Металіст 1925 визначився зі стадіоном, на якому гратиме домашні матчі в УПЛ – джерело

Металіст 1925 планує проводити домашні матчі нового сезону в Житомирі.

Про це інформує Sport Arena.

Повідомляється, що харківський клуб завершує узгодження останніх деталей щодо угоди. Раніше розглядалися варіанти стадіонів у Києві та Київській області.

Нагадаємо, що раніше Металіст 1925 грав на стадіоні Лівого Берега. Однак київський клуб розірвав співпрацю з харків’янами після скандального моменту за участю гравців юнацької команди Металіста 1925, які вигукували образливі скандування під час матчу клубу з Харкова та Лівого Берега за вихід в УПЛ.

Новий сезон в УПЛ харківська команда розпочне 4 серпня домашнім матчем проти Оболоні.

Раніше Металіст 1925 підсилився хорватським тренером Драганом Тодоровичем.