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Металіст 1925 визначився зі стадіоном, на якому гратиме домашні матчі в УПЛ – джерело

Андрій Мошкун — 19 липня 2025, 16:09
Металіст 1925 визначився зі стадіоном, на якому гратиме домашні матчі в УПЛ – джерело
ФК Металіст 1925

Металіст 1925 планує проводити домашні матчі нового сезону в Житомирі.

Про це інформує Sport Arena.

Повідомляється, що харківський клуб завершує узгодження останніх деталей щодо угоди. Раніше розглядалися варіанти стадіонів у Києві та Київській області.

Нагадаємо, що раніше Металіст 1925 грав на стадіоні Лівого Берега. Однак київський клуб розірвав співпрацю з харків’янами після скандального моменту за участю гравців юнацької команди Металіста 1925, які вигукували образливі скандування під час матчу клубу з Харкова та Лівого Берега за вихід в УПЛ.

Новий сезон в УПЛ харківська команда розпочне 4 серпня домашнім матчем проти Оболоні.

Раніше Металіст 1925 підсилився хорватським тренером Драганом Тодоровичем.

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