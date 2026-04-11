Металіст 1925 – Динамо. Де та коли дивитися матч 23 туру УПЛ

У суботу, 11 квітня, харківський Металіст 1925 та київське Динамо зіграють між собою в центральному матчі 23-го туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться на Центральному міському стадіоні "Полісся" у Житомирі. Стартовий свисток арбітра пролунає о 15:30 за київським часом.

Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який є доступним на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Динамо, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,08. Натомість на успіх Металіста 1925 можна поставити з коефіцієнтом 3,75, на нічию – 3,33.

