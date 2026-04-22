Хто зіграє з Динамо у фіналі? Металіст 1925 та Чернігів назвали склади на півфінал Кубку України

У середу, 22 квітня, відбудеться другий півфінальний матч Кубку України з футболу, в якому першоліговий Чернігів позмагається із харківським Металістом 1925.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом на "Центральному міському стадіоні" у Житомирі. Тренерські штаби команд уже визначилися зі стартовими складами на гру. Про це повідомляє УПЛ.

Металіст 1925: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупський, Калюжний, Забергджа, Калітвінцев, Аревало, Рашиця, Ітодо.

Чернігів: Татаренко, Картушов, Зенченко, Романченко, Галстян, Шушко, Бібик, Столярчук, Сердюк, Порохня, Безбородько.

У чвертьфіналі Кубку України команда Младена Бартуловича закінчила казку київського Локомотива 3:0, а Чернігів лише у серії пенальті пройшов Фенікс-Маріуполь (5:4).

21 квітня київське Динамо стало першим фіналістом Кубку, розгромивши чернівецьку Буковину 3:0.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом зустрічі є Металіст 1925, перемогу якого оцінюють в 1,30, тоді як на звитягу Чернігова стоїть коефіцієнт 11. Нічия в основний час – рівно 5.

