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Роналдінью зіграв офіційний матч уперше з 2015 року та взяв участь у гольовій атаці

Олексій Мурзак — 15 листопада 2026, 19:55
Роналдінью зіграв офіційний матч уперше з 2015 року та взяв участь у гольовій атаці
Роналдінью
Getty Images

46-річний бразилець Роналдінью вийшов у старті Равенни на гру Серії C проти Форлі, зігравши свою першу офіційну гру з вересня 2015 року.

Володар Золотого м'яча-2005 відіграв перший тайм – 46 хвилин із доданим часом. За цей період він долучився до атаки, яка завершилася голом Джуліо Донаті на 36-й хвилині.

Також Роналдінью небезпечно виконував кутові: після одного з них удар Донаті головою парирував воротар.

Останній офіційний матч до повернення Роналдінью провів за Флуміненсе 26 вересня 2015 року. Про завершення кар'єри він оголосив у 2018-му, а після цього брав участь у лише у виставкових матчах.

У червні цього року стало відомо, що бразилець повертається до футболу. Вже у серпні Равенна презентувала досвідченого гравця.

Роналдінью

Роналдінью

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