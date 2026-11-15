Якщо президент покличе: Роналдінью прокоментував своє повернення на поле

46-річний бразилець Роналдінью після гри за Равенну в Серії С, яка стала для нього першою офіційною з вересня 2015 року, зізнався, що знову відчув радість від футболу, і не виключив ще одного виходу на поле.

Про це він сказав у коментарі Sky Sport Italia.

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"Я почуваюся чудово, я дуже щасливий. Час минув надто швидко. Для мене футбол завжди був саме таким, і все завершилося добре.

Чи зіграю я ще раз за Равенну? Поки не знаю. Тепер усе залежить від президента: якщо він мене покличе, я повернуся. Я завжди радий грати. Я сказав йому: якщо комусь буду потрібен – може на мене розраховувати, я тут", – сказав легендарний бразилець.

Нагадаємо, Роналдінью вийшов у стартовому складі на матч 14-го туру Серії C проти Форлі та провів на полі перший тайм. Він також долучився до гольової атаки Равенни: після його пасу Лонарді продовжив комбінацію, яку завершив Джуліо Донаті. На 46-й хвилині бразильця замінили.