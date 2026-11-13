Роналдінью вперше за 10 років зіграє в офіційному матчі

Відомий бразильський нападник Роналдінью, який у червні цього року став гравцем італійської Равенни, проведе свій перший офіційним матч у стартовому складі за понад десять років.

Про це повідомив головний тренер команди Андреа Мандорліні, слова котрого передає BBC.

"Він вийде в стартовому складі, у цьому немає сумнівів. Він – один із найкращих футболістів сучасності. А нам потрібно здобути результат. Ми завжди граємо з трьома нападниками. Він буде одним із них".

Водночас форвард Равенни Сімоне Раббі додав, що Роналдінью реалізує кожне пенальті, яке призначать на їхню користь.

Раніше президент італійського клубу Ігнаціо Кіпріані наголошував, що 46-річний ексгравець Барселони виступає у складі Равенни не для маркетингу.

"Його мета романтична – спробувати забити свій останній гол. Його участь – це не символічний жест і не маркетинговий хід, покликаний привернути до нас увагу".

Останній свій офіційний поєдинок Роналдінью провів у вересні 2015 року, коли виступав за бразильський Флуміненсе.

Зауважимо, що Равенна виступає у третьому дивізіоні Італії – Серії С. Наступний поєдинок команда проведе у 14-му турі чемпіонату проти Форлі. Зустріч відбудеться 15 листопада, а розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, у червні цього року стало відомо, що володар Золотого м'яча-2005 повертається до футболу. Вже у серпні Равенна презентувала досвідченого гравця.