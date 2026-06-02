Скалоні: Мессі гратиме стільки, скільки захоче

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні розповів про те, скільки ігрової практики отримуватиме форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі на чемпіонаті світу 2026 року.

Слова тренера наводить Ole.

"Він гратиме стільки, скільки захоче, бо ми всі знаємо, на що він здатний. І те, що він їде на шостий чемпіонат світу, не дивує. Він показав неймовірне бажання грати далі. Це найкращий приклад для хлопців, які дивляться на нього.

Він майже не змінився, залишається тим самим гравцем, він такий самий боєць. Він їде на шостий чемпіонат світу з тим же завзяттям, що і колись. І я не думаю, що це зміниться. Це той приклад, який хочеться подавати молодим футболістам. Справа не в тому, скільки ти виграв і як ти грав, а в тому, як ти ставишся до справи. Саме це ми й намагаємося пояснити хлопцям. Вони це бачать", – заявив Скалоні.