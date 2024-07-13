Мессі: В Колумбії сильні та хороші гравці

Зірковий футболіст Інтера Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі вважає, що команда-суперниця аргентинців на Копа Америка Колумбія, має сильних гравців.

Його слова передає Marca.

"Я, як завжди, спокійний і чекаю на гру, спостерігаю за кожним днем, як зазвичай. Я набагато спокійніший, ніж раніше, після всього, через що ми пройшли за останні кілька років. Я намагаюся більше насолоджуватися речами та жити кожною миттю на повну, не прискорювати темп, просто жити моментом, а коли він настане, ми зосередимося на тому, якою буде гра. Колумбія давно не програвала, у них хороші гравці, дуже інтенсивні, швидкі, динамічні. Це фінал. Фінал — це завжди гра на виліт. Ми в порядку, як і протягом усього Кубку", — сказав футболіст.

Нагадаємо, у фіналі Копа Америка-2024 збірна Колумбії, яка перемогла Уругвай, зустрінеться з Аргентиною, яка здолала Канаду з голом Мессі. Матч відбудеться 15 липня.