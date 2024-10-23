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Мессі став найкращим гравцем МЛС у жовтні

Андрій Яросименко — 23 жовтня, 17:19
Мессі став найкращим гравцем МЛС у жовтні
Ліонель Мессі
Getty images

Зірковий нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем американського МЛС у жовтні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Аргентинець у жовтні провів на полі 3 матчі, у яких відзначився п'ятьма голами та асистом. Напередодні колектив нападника розгромив Нью-Інгленд Революшн з рахунком 6:2.

Ліонель Мессі у цьому матчі вийшов на заміну на 58-й хвилині та встиг відзначитися хеттриком. Тепер на його рахунку 33 голи за Інтер Маямі, що робить його одноосібним найкращим бомбардиром в історії клубу.

Також після цього матчу він обійшов Кріштіану Роналду за кількістю голів за кар'єру без урахування пенальті.

Нагадаємо, раніше 37-річний аргентинець розповів про свій останній чемпіонат світу.

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