Мессі став найкращим гравцем МЛС у жовтні
Ліонель Мессі
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Зірковий нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем американського МЛС у жовтні.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Аргентинець у жовтні провів на полі 3 матчі, у яких відзначився п'ятьма голами та асистом. Напередодні колектив нападника розгромив Нью-Інгленд Революшн з рахунком 6:2.
Ліонель Мессі у цьому матчі вийшов на заміну на 58-й хвилині та встиг відзначитися хеттриком. Тепер на його рахунку 33 голи за Інтер Маямі, що робить його одноосібним найкращим бомбардиром в історії клубу.
Також після цього матчу він обійшов Кріштіану Роналду за кількістю голів за кар'єру без урахування пенальті.
Нагадаємо, раніше 37-річний аргентинець розповів про свій останній чемпіонат світу.