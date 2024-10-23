Мессі став найкращим гравцем МЛС у жовтні

Зірковий нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем американського МЛС у жовтні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Аргентинець у жовтні провів на полі 3 матчі, у яких відзначився п'ятьма голами та асистом. Напередодні колектив нападника розгромив Нью-Інгленд Революшн з рахунком 6:2.

Ліонель Мессі у цьому матчі вийшов на заміну на 58-й хвилині та встиг відзначитися хеттриком. Тепер на його рахунку 33 голи за Інтер Маямі, що робить його одноосібним найкращим бомбардиром в історії клубу.

Також після цього матчу він обійшов Кріштіану Роналду за кількістю голів за кар'єру без урахування пенальті.

Inevitable. 🔟



Leo Messi earns Player of the Month honors for the second time this season. pic.twitter.com/ksdrXcv6nP — Major League Soccer (@MLS) October 22, 2024

Нагадаємо, раніше 37-річний аргентинець розповів про свій останній чемпіонат світу.