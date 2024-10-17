Мессі розповів про свій останній чемпіонат світу: Я обов'язково там виступлю

Зірковий нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що чемпінат світу 2026 року стане його останнім мундіалем.

Його слова передає Derbyderbyderby.it.

"Знаю, що люди люблять мене і співають моє ім'я щоразу, коли я ношу цю футболку. Я бачу це як благословення. Як я вже казав, я зіграю на наступному чемпіонаті світу у 2026 році. Це буде мій останній мундіаль. Я обов'язково там виступлю", – сказав Мессі.

Зазначимо, сумарно на рахунку 37-річного форварда 109 голів у 187 матчах за "Альбіселесте". За збірну Аргентини Мессі виступає з 2005 року.

Напередодні зірковий форвард відзначився хеттриком та двома асистами у матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 серед команд Південної Америки проти Болівії.