Мессі розповів про свій останній чемпіонат світу: Я обов'язково там виступлю
Ліонель Мессі
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Зірковий нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що чемпінат світу 2026 року стане його останнім мундіалем.
Його слова передає Derbyderbyderby.it.
"Знаю, що люди люблять мене і співають моє ім'я щоразу, коли я ношу цю футболку. Я бачу це як благословення. Як я вже казав, я зіграю на наступному чемпіонаті світу у 2026 році. Це буде мій останній мундіаль. Я обов'язково там виступлю", – сказав Мессі.
Зазначимо, сумарно на рахунку 37-річного форварда 109 голів у 187 матчах за "Альбіселесте". За збірну Аргентини Мессі виступає з 2005 року.
Напередодні зірковий форвард відзначився хеттриком та двома асистами у матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 серед команд Південної Америки проти Болівії.