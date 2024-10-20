Мессі став найкращим бомбардиром в історії Інтер Маямі

Сьогодні вночі Інтер Маямі в матчі регулярного чемпіонату MLS розгромив Нью-Інгленд Революшн з рахунком 6:2.

Ліонель Мессі у цьому матчі вийшов на заміну на 58-й хвилині та встиг відзначитися хеттриком. Тепер на його рахунку 33 голи за Інтер Маямі, що робить його одноосібним найкращим бомбардиром в історії клубу.

До матчу проти Нью-Інгленд Революшн 37-річний форвард збірної Аргентини ділив лідерство в списку найкращих бомбардирів у історії клубу з еквадорцем Леонардо Кампаною, у якого 30 голів.

Для того, щоб стати одноосібним рекордсменом Інтер Маямі, Мессі знадобилося всього 15 місяців і 36 матчів.

Раніше повідомлялося про те, що Інтер Маямі став учасником клубного чемпіонату світу 2025 року.