Мессі обійшов Роналду за кількістю голів за кар'єру без урахування пенальті

Нападник Інтера Маямі Ліонель Мессі обійшов форварда Аль-Насра Кріштіану Роналду за кількістю голів без урахування пенальті за кар’єру.

Це сталося після того, як аргентинец відзначився хет-триком у заключному матчі регулярного сезону МЛС проти Нью-Інґленд Революшн (6:2).

Відзначимо, що 37-річний Мессі забив свій 849-й гол у кар'єрі та 740-й без урахування пенальті. 39-річний португалець загалом має у своєму активі 907 голів, а без пенальті на один менше за Ліонеля – 739.

Раніше повідомлялося, що у матчі проти Нью-Інґленд Революшн, в якому Мессі вийшов на заміну на 58-й хвилині, Ліонель побив рекорд за кількістю голів за Інтер Маямі. Для того, щоб стати одноосібним рекордсменом Інтер Маямі, Мессі знадобилося всього 15 місяців і 36 матчів.