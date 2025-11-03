Українська правда
Мессі: Було б чудово зіграти ще на одному чемпіонаті світу

Володимир Варуха — 3 листопада 2025, 14:53
Ліонель Мессі

Нападник Інтера Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився очікуваннями від чемпіонату світу-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці.

Слова легендарного аргентинця цитує 433.

"Чемпіонат світу завжди особливий – це найкраще, що може бути: грати за збірну в офіційних турнірах, а тим більше – на мундіалі. Як я вже казав, було б чудово мати можливість зіграти ще на одному чемпіонаті світу й захистити титул, який нам пощастило здобути… І просто взяти участь у ще одному такому турнірі", – сказав Мессі.

Цього сезону 38-річний аргентинець демонструє фантастичну форму: у складі Інтера Маямі він забив 38 голів і віддав 16 асистів у 41 матчі на клубному рівні.

Нагадаємо, збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу після тріумфу в Катарі-2022.

Раніше повідомлялося, що Мессі хоче позбавити Лапорту посади президента Барселони.

