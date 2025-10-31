Мессі хоче позбавити Лапорту посади президента Барселони

Легенда Барселони Ліонель Мессі, який наразі виступає за Інтер Маямі, хоче бути залученим до наступних виборів президента каталонського клубу, які пройдуть у 2026 році.

Про це повідомляє АВС.

За їхньою інформацією, Мессі не збирається висувати свою кандидатуру, проте хоче посприяти тому, щоби чинний президент, Жоан Лапорта, не був переобраний на наступний термін. При цьому аргентинець готовий підтримати лише сильного кандидата, який здатен виграти вибори. Якщо гідної опозиції не буде – Мессі зберігатиме нейтралітет.

Форвард збірної Аргентини злий на Лапорту та хоче помститися йому. Мессі вважає, що президент зрадив його, коли в 2021 році в останній момент відкликав пропозицію нового контракту, вимусивши Ліонеля покинути рідний клуб. Тоді нападник перейшов у ПСЖ на правах вільного агента.